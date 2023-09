Polícia Civil e PRF prendem integrante de quadrilha especializada em furtos

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam, nesta quarta-feira (6), um homem, de 27 anos, foragido da justiça e que pertence a uma quadrilha interestadual especializada em furtos à farmácias e a estabelecimentos comerciais. A prisão aconteceu em Mossoró.

Segundo informações, quatro pessoas seguiam em um veículo com destino a Mossoró, quando foram abordadas na BR-304, pela PRF, em Mossoró. Os policiais já tinham a informação de que se tratava de um grupo especializado em furtos a lojas de conveniência e farmácias, que atua em todo o Nordeste. Com os suspeitos, foi apreendido um vasto material de procedência duvidosa. Além disso, no carro, estava um homem investigado com um mandado de prisão por roubo.

Os suspeitos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à DEFUR para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, uma mulher confessou que realizou um furto em Mossoró e outro em Natal, no mês de julho. Como não houve flagrante, os três foram liberados e serão indiciados por furto.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS