Polícia Civil do RN promove 1° Encontro de Uniformização de Boas Práticas e de Combate ao Crime Organizado

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte promoveu o 1° Encontro de Uniformização de Boas Práticas e de Combate ao Crime Organizado, nesta quinta-feira (09), em Natal, com participação de chefes de Polícias Civis do Nordeste, inclusive de órgãos de segurança dos estados e da União.

A delegada-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, destacou que a reunião com todos os chefes de Polícias do Nordeste e de órgãos estaduais e federais de segurança pública tem como objetivo o alinhamento das ações operacionais e integradas no combate ao crime organizado. “Temos que trabalhar estratégias e compartilhar informações com os sistemas estaduais e federal de segurança pública para qualificar informações e identificar lideranças criminosas e fazer com que respondam na Justiça”, ressalta.

No caso específico do Rio Grande do Norte, a delegada disse que o Fundo Nacional de Segurança Pública tem sido fundamental, também, para estruturar operacionalmente a Polícia Civil. “Somente este ano, através do fundo a fundo, tivemos vários investimentos aqui para o Estado, além dos recursos de custeio, que vêm da União para que a gente possa reduzir o número de homicídios e a criminalidade violenta, além da contrapartida do Estado na recuperação de todas as delegacias, recomposição do efetivo e concurso público para Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, renovação da frota que era de 2014, troca de armamentos novos, munição, coletes, equipamentos de trabalhos, computadores”.

O coordenador-geral de Operações Integradas e de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça, Carlos Augusto Bock, declarou que o evento em Natal “é um marco da maturidade das Polícias no enfrentamento das organizações criminosas, tendo o Ministério da Justiça e o SENASP, como órgão central, cientes do protagonismo da relevância das Polícias que exercem atividade de ponta e sempre buscando promover a integração, a atuação sistêmica e coordenada e integradas das diversas forças de segurança”.

Carlos Bock confirmou que, no momento, está sendo elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas, e existe uma estimativa orçamentária e naturalmente haverá aporte de recursos, especialmente para aquelas unidades mais afetadas aos crimes cometidos por organizações criminosas. “A partir do encontro que temos aqui, vamos poder dimensionar as demandas dos estados do Nordeste para fazer esse dimensionamento orçamentário da melhor maneira possível”.

Para o coordenador, encontros como esses “são inovadores”, pois já é “uma visão mais singular, das peculiaridades dos estados, de como os criminosos atuam nessa região, buscando soluções comuns e, principalmente, trocas de boas práticas, o que foi pensado num estado, outro possa fazer igual, isso desdobra em padronização de rotinas de investigação, produção de provas”.

A delegada-geral da Polícia Civil da Bahia e atual vice-presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia (CONCPC), Heloísa Campos de Brito, disse que a importância do encontro é o “compartilhamento de informações, percepções e alinhar ações, não só através das boas práticas, que já adotamos em nossos estados, mas interagindo e pensando juntos, informalizando, o que podemos fazer no combate ao crime organizado”.

A delegada Heloísa Campos afirma que as organizações criminosas não se atêm exclusivamente a um único estado, por isso a necessidade da integração entre as Polícias: “As organizações criminosas são trans estaduais, quando não transnacionais e sentimos isso no dia a dia, na atuação de nossas polícias. A Bahia por exemplo, faz divisa com outros oitos estados e seria até primário pensarmos em combater qualquer atividade criminosa, sem reforçarmos as ações com nossos parceiros, com quem está ao nosso lado”.

Ao todo, dirigentes das Polícias Civis do Nordeste participaram da reunião geral sobre o alinhamento de ações integradas de combate ao crime organizado, do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (ENFOC), um desdobramento do Programa de Ação na Segurança (PAS), instituído em julho deste ano. Durante a pauta, também foi discutida a evolução institucional das polícias judiciárias, com destaque para a realização de boas práticas no âmbito das instituições.

Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil – CONCPC

O CONCPC é uma organização que reúne os chefes de polícia de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, com o objetivo de promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos entre as diferentes polícias civis do país. O Conselho tem como missão aprimorar as práticas de segurança pública, fortalecer o combate ao crime organizado e garantir a proteção dos direitos humanos.