Polícia Civil do RN prende suspeito por homicídio em Mossoró

PC/ASSECOM

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP/Mossoró) deram cumprimento, nesta segunda-feira (06), a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 22 anos, suspeito por homicídio. O crime foi praticado no bairro Boa Vista, em Mossoró, no dia 7 de fevereiro de 2023. Na ocasião, a vítima, Ariel Ribeiro Dantas, foi atingida por disparos de arma de fogo.

Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Dom Jaime Câmara. Ao todo, na posse do suspeito, foram encontrados e apreendidos: um revólver de calibre 38; munições de pistola 9 milímetros; uma balança de precisão; cerca de 700 (setecentas) gramas de maconha; embalagens plásticas; uma motocicleta da marca Honda, de modelo XRE, a qual possivelmente foi utilizada na prática do homicídio; e as roupas utilizadas pelo suspeito no dia do crime.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado pelo homicídio e autuado em flagrante delito e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS