Polícia Civil do RN prende suspeito de assassinar policial penal

PC/ASSECOM

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira, 20, um suspeito de executar um policial penal do Rio Grande do Norte, crime ocorrido na noite da sexta-feira passada, 17. Wedson Bruno Costa, conhecido como Redbull foi preso no município de São Gonçalo do Amarante em decorrência das investigações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com o suspeito, os policiais da DHPP também apreenderam uma pistola, munição, e apetrechos como luvas, além de uma balança de precisão. O policial penal Carlos Eduardo Nazário, 53 anos, foi assassinado disparos de arma de fogo supostamente efetuados por uma dupla que estava em uma moto.

A vítima sofreu ao menos cinco disparos de arma de fogo, chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O crime ocorreu no bairro Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O policial estava de folga no dia da ocorrência.

A prisão do suspeito ocorreu em ação conjunta com a Força-tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado de Mossoró, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do RN (PMRN), Polícia Civil do Estado do RN (PC-RN), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do RN (SEAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do RN (SESED) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.