Polícia Civil do RN prende homem que assassinou adolescente na Praia de Zumbi

Policiais civis da Delegacia de Touros (88ª DP) deram cumprimento, nesta segunda-feira (08), a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 22 anos, apontado como autor do homicídio de um adolescente, de 15 anos, identificado como João Vitor Brito Linhares, assassinado a facadas, na praia de Zumbi, no município de Rio do Fogo, litoral norte do RN, no dia 31 de dezembro de 2023.

Na segunda-feira (01), um dia após o crime, um boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal. De acordo com informações, o adolescente foi morto após um desentendimento entre duas famílias, quando foi atingido com golpes de faca por um homem. Já na quarta-feira (03), a Polícia Civil localizou e ouviu o suspeito do assassinato, que na presença de dois advogados decidiu manter-se em silêncio. Na quinta-feira (04), familiares da vítima foram ouvidos durante todo o dia.

Após as oitivas com os familiares e demais testemunhas, a Polícia Civil fez o pedido de prisão preventiva. O homem foi preso e encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para a realização do exame do corpo de delito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)