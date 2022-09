Polícia Civil do RN prende foragidos por estupro de vulneráveis e outros crimes

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia, localizada em Macaíba, na Grande Natal, começaram nesta terça-feira (20) e deram continuidade nesta quarta-feira (21) à Operação “Contos de Horror”, que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão contra condenados por estupro de vulneráveis e outras infrações penais. Três pessoas foram presas em Rio do Fogo, no litoral norte do estado, na zona rural de Macaíba e em Natal.

Um dos homens presos tem 25 anos, enquanto que os outros são idosos de 71 e 72 anos. Todos foram condenados por crimes de estupro de menores de idade, cometidos entre 2008 e 2016. Operação “Contos de Horror” é deflagrada por policiais civis de Macaíba/RN — Foto: Reprodução/Polícia Civil do RN Na casa de um dos detidos, o foragido de 72 anos de idade, os policiais encontraram três armas. Ele era procurado após ser sentenciado a 13 anos e seis meses de prisão por um estupro de vulnerável em 2008. Já o idoso de 71 anos, condenado a 18 anos de reclusão por estuprar e engravidar uma adolescente em 2015, tentou fugir ao saber que estava sendo procurado, mas acabou preso em Natal. O nome da operação, “Contos de Horror”, diz respeito à prática de crimes sexuais cometidos por pessoas adultas dentro da própria família. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações, de forma anônima – por meio do Disque 181 ou do número da Delegacia de Macaíba: (84) 98114-4042 – para a realização de mais prisões. Outros crimes Na Operação “Contos de Horror” ainda foi preso um homem de 33 anos com um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Goiás em aberto pela prática do crime de roubo. Nesta quarta-feira, os policiais civis ainda cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 53 anos. Ele é investigado em quatro inquéritos policiais por violência contra sua ex-companheira, e teria descumprido medidas protetivas impostas pela Justiça.