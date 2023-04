Polícia Civil do RN prende foragido por feminicídio cometido em São Paulo

PC/Assecom

Policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria) deram cumprimento, nesta sexta-feira (14), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Claudivano da Silva Vieira, 42 anos. Ele, suspeito por feminicídio, foi preso em Pau dos Ferros.

Claudivano Vieira matou sua esposa com golpes de faca no estado de São Paulo e estava foragido da Justiça desde então, morando em um sítio localizado no município de Alexandria. Ele foi identificado e a polícia realizou diligências no sítio, porém, ele tomou conhecimento de que estava sendo procurado e se dirigiu à rodoviária de Pau dos Ferros com a intenção de fugir.

No entanto, os policiais chegaram antes que Claudivano Vieira embarcasse em um ônibus. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

