Polícia Civil do RN cumpre mandado de prisão na Paraíba

A 7ª Regional de Polícia Civil, situada na cidade de Patu, deu cumprimento, na tarde desta segunda-feira (10), no município de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, a um mandado de prisão expedido contra Joab Alves da Silva, de 25 anos, pela 3ª Vara Regional de Execução Penal de Mossoró. O jovem responde pelo crime de roubo.

O mandado foi cumprido dentro da cadeia pública de Catolé do Rocha. Joab também responde pelo crime de furto em um supermercado do mesmo município.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS