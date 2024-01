Polícia Civil divulga imagens de suspeitos por roubo de veículo em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Natal (DEPROV/Natal) divulgaram, nesta segunda-feira (08), imagens do roubo de um veículo Hyundai/Creta, de cor branca, que ocorreu no bairro Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal, no dia 30 de dezembro de 2023.

De acordo com o material colhido, as imagens mostram dois suspeitos chegando a pé, um deles usa uma camisa de cor verde limão e bermuda preta, o segundo veste camisa polo branca, bermuda preta e boné. O homem de camisa verde limão saca uma arma de fogo e aborda a motorista do Creta, que mediante emprego de violência e grave ameaça, é forçada a sair do carro e entregar o celular e a chave do veículo, em seguida ele assume a direção do carro. O de camisa branca entra pela porta do passageiro e os dois fogem com destino ignorado.

As investigações continuam e a Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)