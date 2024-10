Polícia Civil divulga imagens de foragidos por homicídio em Mossoró

Policiais civis da 16ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró em conjunto com a Delegacia Metropolitana de Maranguape (CE), divulgaram, na manhã desta quarta-feira (9), as imagens de Francisco Helano Rodrigues de Sousa 38 anos, conhecido como “Gúi” e Francisco Jossivan Freire da Silva, 24 anos, conhecido como “Forte”. Eles são suspeitos de terem participado de um homicídio.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 4 de agosto de 2024, em um canteiro de obras de uma empresa de gás natural, localizada na Zona Rural de Mossoró.

Na ocasião, os homens, com o apoio de outro suspeito que já se encontra preso, assassinaram um funcionário que reportou ao dono da empresa que os três homens estavam realizando furtos contra o patrimônio do estabelecimento em que trabalhavam.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de localizá-los e, na sequência, prendê-los. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.