Polícia Civil desmantela tráfico de drogas e prende cinco homens em Tibau do Sul

Policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia de Tibau do Sul (103ª DP), em ação conjunta com a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), deflagraram nesta quinta-feira (13), mais uma fase da “Operação Liberdade”, que resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de adolescente, além de drogas e arma de fogo. A ação aconteceu no município de Tibau do Sul e tem como intuito desmantelar o tráfico de drogas na região.

Na ocasião, as ações repressivas se deram em “três bocas de fumo”, pontos considerados de distribuição de drogas conhecidas na praia de Pipa. Entre os suspeitos, havia um foragido do Estado do Ceará, acusado de homicídio e tráfico de drogas. Outro investigado possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Já o terceiro suspeito responde por assalto e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente tem passagem por crimes análogos a assalto e porte ilegal de arma de fogo, tendo sido anteriormente internado na cidade de Natal/RN.

Os envolvidos maiores de idade foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.