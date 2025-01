Polícia Civil desarticula ponto de venda de drogas em Mossoró; mãe e filho foram presos

Na manhã desta terça-feira (07), policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam em flagrante uma mulher e seu filho pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com as investigações, ambos atuavam como varejistas em um ponto de venda controlado por uma facção criminosa no bairro Santo Antônio, em Mossoró, recebendo comissões pelas vendas realizadas.

Durante a abordagem, a mulher tentou ocultar os materiais ilícitos, entregando-os ao filho para que fossem descartados no quintal. No entanto, a ação foi frustrada pela equipe policial que já realizava o cerco ao local.

A operação faz parte de mais uma etapa da “Operação Reincidência”, conduzida pela DENARC, com foco no combate ao tráfico de drogas e à atuação de criminosos ligados a organizações criminosas em Mossoró.