Polícia Civil deflagram nova fase da Operação Radar e recuperam celulares

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró) deflagraram, entre os dias 24 e 28 de julho, nova fase da Operação “Radar”, em Mossoró. O seu objetivo é a recuperação de aparelhos celulares roubados ou furtados no município.

No decorrer das diligências, foram recuperados seis aparelhos, os quais foram avaliados em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Após a realização dos procedimentos cabíveis, os objetos foram devolvidos aos seus respectivos proprietários.

As investigações prosseguem para que os autores dos crimes sejam identificados e presos. Além disso, as pessoas que mantinham objetos roubados ou furtados em sua posse responderão por receptação.

A Instituição orienta que a população adquira somente aparelhos celulares com procedência conhecida, com nota fiscal ou outro documento que comprove a sua origem; além disso, ressalta a importância de incluir, no momento da confecção do Boletim de Ocorrência (B.O.) do furto/roubo, o IMEI dos equipamentos, disponível no documento fiscal.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.