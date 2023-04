Polícia Civil deflagra Operação “Radar” e recupera celulares em Mossoró

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró), com apoio de equipe da 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Santa Cruz, e da Polícia Milita do Rio Grande do Norte (PMRN), deflagraram, nesta quinta-feira (30), a Operação “Radar”.

No decorrer das diligências, foram recuperados dois aparelhos celulares. O primeiro, da marca Apple, havia sido furtado em janeiro de 2023, no município de Caraúbas. O segundo, por sua vez, foi roubado em Mossoró há aproximadamente um ano e meio. Após a realização dos procedimentos cabíveis, os dois aparelhos foram restituídos aos seus proprietários.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.