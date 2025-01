Polícia Civil deflagra “Operação Libertatis” e prende dois homens em Macau e Guamaré

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Macau, em ação conjunta com a 59ª Delegacia de Polícia (DP) do município, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) e da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré, deflagraram a “Operação Libertatis” na tarde desta última segunda-feira (13). A ação teve como objetivo manter a paz e combater a criminalidade nas cidades de Guamaré e Macau no período de férias.

Durante a Operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Poder Judiciário, contra um homem de 22 anos e outro de 63 anos. A primeira prisão foi realizada no município de Guamaré. Na ocasião, um homem de 22 anos, foi preso pela suspeita da prática do crime de furto. Já a segunda, de um homem de 36 anos, foi realizada em Macau. De acordo com as investigações, ele é condenado pela prática do crime de uso de documento falso e foi detido após uma decisão judicial de regressão de regime.

Eles foram conduzidos à Delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.