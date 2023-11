Polícia Civil deflagra Operação “Espectros” e prende foragidos em outros estados

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Macaíba), com o apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE), deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem, 41 anos, condenado por roubo. A prisão, realizada no âmbito da Operação “Espectros”, aconteceu no bairro Jardim Jatobá, localizado município cearense de Maracanaú.

O crime foi praticado em Macaíba e o homem estava foragido da Justiça desde 2015. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara de Execuções Criminais, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Outro mandado de prisão foi cumprido no dia 08 de novembro, no município paulista de Serra Azul, também no âmbito da Operação “Espectros”. O homem, 54 anos, foi condenado por estupro de vulnerável praticado em 2013, em Macaíba, e também estava foragido da Justiça.

Os homens foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Operação “Espectros” faz alusão ao modo de vida adotado por suspeitos e por foragidos da Justiça. Eles deixam os lugares em que cometeram os seus crimes e passam a agir como “fantasmas” em meio à sociedade. Adotam, inclusive, outros nomes para não serem reconhecidos e para dificultar a sua identificação pela polícia. A operação resultou em várias prisões ao longo de quatro anos, realizadas em todos os estados do Brasil, e prosseguirá com suas ações e diligências. Somente em 2023, mais de cem prisões foram realizadas até o momento.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.