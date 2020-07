Polícia Civil deflagra Operação em Passa e Fica e Nova Cruz

PC/ASSECOM

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (29), com apoio da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), uma operação em Passa e Fica e Nova Cruz. Ao longo de investigações, que visam elucidar a prática de crimes de homicídios que ocorreram recentemente no local, uma Força-Tarefa, comandada pela DEICOR, foi instaurada para uma melhor produtividade investigativa.

A operação resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, na prisão em flagrante delito de cinco suspeitos, além da apreensão de sete armas de fogo (revólver, pistolas e espingardas), dezenas de munições, vários coletes balísticos, rádios comunicadores na frequência da Polícia Militar (PM) local e aparelhos celulares. O objetivo foi desarticular uma suposta milícia armada privada.

Após várias denúncias anônimas, informando que nos municípios de Nova Cruz e Passa e Fica havia um grupo clandestino de seguranças patrimoniais que estavam praticando vários crimes, entre eles: extorsão, homicídios mediante pagamento e até roubos a mão armada, os policiais civis da equipe da DEICOR deram início ao trabalho investigativo. Durante às investigações, constatou-se que realmente existia uma espécie de “polícia paralela”, que circulava portando armas ostensivamente, vestindo coletes e usando rádios comunicadores.

Segundo as investigações, os suspeitos abordavam os cidadãos e exigiam pagamentos pelos “serviços”. Foi apurado também a existência de alguns inquéritos para investigação da prática do crime de homicídios nos quais os integrantes dessa milícia armada são apontados como supostos autores.

Ao longo das diligências para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram presos pela suspeita da prática dos crimes de posse e porte irregular de arma de fogo e munições: Cláudio Veríssimo Correia, mais conhecido como “Cláudio Pitbull”, Jesenilson Bezerra, mais conhecido como “Preto”, 34 anos, Francisco Ferreira da Silva Júnior, 34 anos, Pedro Soares Diniz e Rodrigo Felipe da Silva.

As diligências foram realizadas de forma integrada à: Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR), Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) Natal, Delegacia Especializada em Assistência ao Turista (DEATUR), 1ª e 10ª Delegacias Regionais de Polícia (DRPs) de São Paulo do Potengi e de João Câmara e às Delegacias Municipais de Monte Alegre, Touros, Tangará, Canguaretama, Goianinha, Pipa, Arez e Santo Antônio.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181 ou Disque DEICOR, no número: (84) 3232-2862 ou, por meio do aplicativo WhatsApp, no número: (84) 98135-6796.