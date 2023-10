Polícia Civil deflagra operação de combate à violência contra idosos no RN

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de Natal (DEPID), com apoio da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do RN, realizaram, na tarde desta quarta-feira (11), mais uma fase da “Operação Virtude”, que tem como foco intensificar a apuração de denúncias de crimes contra a pessoa idosa, além da realização de visitas a instituições de longa permanência de idosos.

A Polícia Civil visitou lares de idosos nos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Vera Cruz, São Tomé, Areia Branca e Caraúbas. Outras cidades serão visitadas durante todo o mês de outubro.

A delegada Millena Casimiro, titular da DEPID, comentou sobre a operação que acontece em âmbito nacional e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) durante todo o mês de outubro. No RN, a ação ocorre na capital e nos municípios do interior.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS