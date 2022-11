Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa de tráfico de drogas no Alto Oeste potiguar

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da 53ª Delegacia de Polícia (DP de Pau dos Ferros), deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação “Guardião da Várzea”, com o objetivo de combater uma organização criminosa atuante na região de Pau dos Ferros, alto oeste potiguar, e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

As investigações da Polícia Civil resultaram na expedição de 20 mandados de busca e apreensão e 08 mandados de prisão temporária.

A operação denominada “Guardião da Várzea” estava em andamento até a última atualização desta matéria. Segundo a polícia, o resultado das buscas será divulgado posteriormente.

98FM Natal