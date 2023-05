Polícia Civil deflagra operação contra a prática de roubos em Mossoró

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró), com apoio de equipe da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), deflagraram nesta quinta-feira (04) uma operação de investigação contra a pratica de roubos em Mossoró.

Durante as diligências, realizadas inicialmente no bairro Pirrichil, um suspeito envolvido em um roubo foi identificado. Ele, que se encontrava então em imóvel no bairro São Manoel, foi alvo de cerco realizado pela polícia, e tentou fugir na companhia de outros três suspeitos, mas todos foram presos.

No decorrer da tentativa de fuga, eles tentaram se livrar de aparelhos celulares, cocaína e “crack”. Porém, os objetos foram encontrados e apreendidos pelos policiais. No interior do imóvel, também foi encontrado um par de tênis, roubado horas antes. Além disso, um dos suspeitos indicou o local onde outros objetos roubados estavam escondidos, nas margens do rio Mossoró, o que resultou na apreensão de um notebook e de um celular da marca Apple, roubados da mesma vítima.

Ainda nesta quinta-feira (04), outra operação foi realizada, mas com apoio de equipe da Delegacia Especializada de Defesa da

Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV/Mossoró). Uma motocicleta, também roubada, foi localizada. Dois homens, então, foram conduzidos à delegacia para autuação por roubo; um adolescente, que tinha drogas em sua posse, foi entregue aos seus responsáveis após o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Os suspeitos presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

