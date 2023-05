Polícia Civil deflagra Operação Águia I em São Gonçalo do Amarante

PC/ASSECOM

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (09/05), a “Operação Águia I”, que teve como objetivo prender integrantes de uma facção criminosa no bairro Barreiros, no município de São Gonçalo do Amarante. Um homem apontado como um dos responsáveis pela morte do policial penal Carlos Eduardo Nazário, ocorrido em março deste ano, foi localizado e preso.

De acordo com as investigações, Válber do Nascimento Cabral, de 23 anos, também é apontado como uma das lideranças do sindicato do RN na região de Barreiros e em São Gonçalo do Amarante. Em 2017, ele foi preso pela Polícia Militar do RN por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

O caso

Em meio aos atos criminosos ocorridos em março de 2023, a Polícia Civil também prendeu um homem, de 34 anos, apontado como um dos envolvidos na morte do policial penal Carlos Eduardo Nazário, de 53 anos, no dia (17/03), em São Gonçalo do Amarante.

A prisão aconteceu no bairro Barreiros, em São Gonçalo do Amarante, mesma cidade em que o crime aconteceu. No momento da prisão, os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também apreenderam uma pistola, munições, luvas e uma balança de precisão.

A investigação foi feita por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e contou com o apoio de várias equipes policiais da Grande Natal e também do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), por meio do helicóptero potiguar 01.