Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra associação criminosa no RN

Policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia (DP) de São José de Mipibu deram cumprimento, na última semana, a dois mandados de prisão preventiva em desfavor de integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos a residências, veículos e granjas no município de São José de Mipibu, Região Metropolitana de Natal. Três homens foram presos.

Na oportunidade, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, após diligências da equipe policial, foi possível identificar os suspeitos que praticaram um assalto no dia 20 de maio de 2024, em uma granja localizada em São José de Mipibu. Entre os envolvidos, um trabalhador do local, identificado como mentor do crime, além de suspeito que alugou as armas de fogo para o grupo investigado.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), a Polícia Civil também prendeu um dos integrantes que estava voltando de João Pessoa/PB, em um caminhão. O grupo é investigado em diversos inquéritos policiais e responsável pelo cometimento de vários crimes de roubo nos municípios de São José de Mipibu, Macaíba e Parnamirim.

Além disso, a Polícia Civil recebeu a informação de que quatro suspeitos estavam escondidos no município de Canguaretama/RN. Uma ação foi desencadeada com a Polícia Militar para apurar o fato, ocasião em que os investigados conseguiram fugir, efetuando disparos contra as autoridades. Foram encontrados na residência uma moto roubada, celular e grampos para furar pneus de veículos. Em outro endereço foram encontrados diversos materiais roubados durante o assalto que ocorreu no dia 20 de maio de 2024.