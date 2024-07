Polícia Civil cumpre mandado de internação provisória contra adolescente em Martins

Policiais civis da 79ª Delegacia de Polícia (DP) de Martins deram cumprimento, nesta terça-feira (23), a um mandado de internação provisória, expedido pelo Poder Judiciário do RN, contra um adolescente suspeito da prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no município de Serrinha dos Pintos, no dia 16 de junho de 2024, em desfavor de Cleidinaldo Faustino da Silva, conhecido como “Caboquinha”. Após a realização de diligências, o adolescente foi localizado e os policiais civis da 79ª DP realizaram a apreensão.

O adolescente foi conduzido ao sistema socioeducativo e permanecerá a disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.