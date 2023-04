Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na residência do “Mc da Facção”

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), na manhã de segunda-feira, 24/04, cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de Alison Firmo de Melo, vulgo “MC Ousado”, 23 anos, natural de Natal.

MC Ousado é responsável por compor e cantar as músicas das facções Sindicato do Crime do RN e Okaida, da Paraíba. Exaltando os faccionados por meio de apologia aos crimes e criminosos, MC OUSADO citava em suas canções os apelidos dos líderes da facção potiguar em cada bairro/cidade do estado do RN.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos o aparelho celular e um computador do investigado.

Essa é mais uma ação integrada da operação Albatroz do programa “Guardiões das Fronteiras”.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181 ou (84) 98135-6796.