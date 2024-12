Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeita em Macau

Policiais civis da 59ª Delegacia de Polícia (DP) de Macau, com apoio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) do município, cumpriram na tarde da última segunda-feira (23), um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, contra uma mulher de 30 anos, pela suspeita da prática do crime de estelionato.

De acordo com as investigações, ela realizava o crime contra idosos do município. Na ocasião, a mulher teria realizado empréstimos usando os nomes das vítimas, sem o conhecimento delas.

Além disso, foi constatado também que ela realizava transações bancárias das contas das vítimas para a própria conta pessoal, via PIX, sem autorização dos titulares.

Durante a realização das diligências na casa da suspeita, foram encontrados vários cartões e maquinetas. A investigação seguirá em andamento para poder identificar e ouvir as vítimas da ação criminosa. A mulher também será investigada pela suspeita da prática do crime de furto.

A ação contou ainda com o apoio da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau, 60ª Delegacia de Polícia (DP) de Pendências e da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré.