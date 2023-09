Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão no interior do RN

Policiais civis da 80ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Santa Cruz), deram cumprimento, a dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens, na Cadeia Pública de Nova Cruz.

De acordo com o inquérito, os suspeitos são investigados por integrarem uma facção criminosa atuante em todo o Estado do Rio Grande do Norte. Ainda há suspeita de que ambos assumiam uma função de liderança local da facção na cidade de Santa Cruz. Eles são suspeitos de vários crimes ocorridos na cidade. Além disso, os homens haviam sido detidos em investigações anteriores pela Polícia Civil da cidade.

Os mandados foram expedidos pela Vara Especializada em Delitos de Organizações Criminosas e os homens foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS