Polícia Civil conclui investigação sobre apreensão de mais de 200 quilos de drogas

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), concluiu um inquérito sobre a apreensão de mais de 200 quilos de maconha, ocorrido em novembro de 2023, no bairro de Felipe Camarão, Zona Oeste de Natal. Um mandado de prisão por tráfico de drogas foi cumprido nesta segunda-feira (25).

Na oportunidade, a apreensão foi realizada pela Polícia Militar do RN e todo o material apreendido foi encaminhado para a DENARC/RN. Com isso, iniciaram-se as investigações que culminaram com a identificação de dois homens, sendo possível concluir que um deles era o dono do material, enquanto outro era o responsável por guardar e realizar entregas após respectiva venda.

Um dos investigados já foi preso pela Polícia Civil, em outubro de 2023, no âmbito da “Operação Ananke”, e agora passa a ter mais um mandado de prisão em seu desfavor. O outro, responsável por guardar as drogas, foi identificado como Wendell Lucas Silva Ribeiro, de 26 anos. Ele encontra-se foragido e as diligências investigativas prosseguem para a realização de sua captura.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (SECOMS)