Polícia Civil apreende onze motos clonadas no interior do RN

Policiais civis da 60ª Delegacia de Polícia de Pendências (60ª DP), com apoio de policiais militares do município de Alto do Rodrigues, deflagraram no decorrer da última semana a “Operação Clone”, que resultou na recuperação de onze motocicletas adulteradas e com registros de ocorrências de furtos e roubos. A ação aconteceu nos municípios de Pendências e Alto do Rodrigues.

Segundo informações da equipe da 60ª DP, as motos eram utilizadas por participantes de eventos ilegais, como por exemplo, manobras ou “grau”, em vias públicas ou em locais inadequados. As motos foram apreendidas e as investigações continuam pela Polícia Civil do RN.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS