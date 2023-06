Polícia Civil apreende helicóptero e prende piloto em Pau dos Ferros

Policiais civis da 4ª Delegacia Regional (DRP) de Pau dos Ferros, com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), apreenderam no domingo (11), um helicóptero no município de Pau dos Ferros. A aeronave, pilotada por André Luiz Gomes Ferreira, 43 anos, estava voando com GPS e Transponder desligados, além de permanecer em uma altitude não identificável pelos radares do controle de tráfego, em uma atitude considerada como suspeita pela polícia.

Por volta das 15 horas, o helicóptero pousou no aeroporto de Pau dos Ferros, por falta de combustível. No local, também foi constatado que a sua documentação estava irregular conforme regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e que não havia um plano de vôo registrado, prevendo um trajeto do helicóptero até o município.

Com a aeronave em solo, o piloto e os tripulantes permaneceram na pista de pouso. Uma busca foi realizada pelos policiais, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Segundo averiguação, o piloto não possuía autorização para voar. Portanto, foi autuado em flagrante por expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação aérea.

Ademais, ele é investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação “Além Mar”, que investigou o transporte de cocaína entre Paraguai e Brasil, a mando de uma organização criminosa. O destino final da droga seria a Europa, embarcada em portos do Nordeste.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.