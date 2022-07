Polícia Civil apreende fuzis em operação contra crime organizado em sítio da prefeita de interior do RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), deflagrou a 4ª fase da Operação “Sinaloa”, no último sábado (23).

No total, a ação apreende quatro fuzis e vários carregadores em um sítio da família Jácome, localizado entre os municípios João Dias e Antônio Martins.

Fonte: 96FM