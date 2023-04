Polícia Civil apreende drogas em Areia Branca e adolescente também é apreendido

PC/ASSECOM

A Policia Civil do Rio Grande do Norte, através da 42ª Delegacia de Polícia de Areia Branca, apreendeu na tarde desta quarta-feira (05), 104 pedras de crack, uma balança de precisão, sacos plásticos e laminas para cortar droga. A operação, que aconteceu no município de Areia Branca, também resultou na apreensão de um adolescente que assumiu ser o dono dos entorpecentes.

A princípio, uma mulher que estava no local se apresentou como dona da casa. Ela foi levada à delegacia na condição de investigada. No entanto, um adolescente apresentou-se espontaneamente e assumiu a propriedade da droga. Ele contou à Polícia Civil que era o dono da droga e ainda garantiu a não participação da mulher.

Ainda de acordo com o adolescente, o marido da mulher e mais um outro comparsa praticavam a venda da droga, usando como meio empregado o imóvel. Ambos colaboraram com as investigações que seguem adiante, visto que os demais são adultos e irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Seguindo o que preconiza a legislação penal brasileira, a Polícia Civil realizou as oitivas dos envolvidos, sendo que o adolescente em conflito com a lei assinou um BOC – Boletim de Ocorrência Circunstanciado e os demais irão responder a um inquérito policial.

A Polícia Civil pede que a população de Areia Branca continue enviando informações por meio das denúncias anônimas, através do disque denúncia 181.