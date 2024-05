Polícia Civil apreende adolescente por ato infracional de roubo em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos de Mossoró (DENARC/Mossoró) apreenderam, nesta segunda-feira (06), um adolescente por ato infracional análogo a roubo, na cidade de Mossoró, no Oeste potiguar.

Segundo as investigações, o adolescente é suspeito pela prática do ato infracional contra uma mercearia da cidade. Além disso, logo após a prática do delito, ele subtraiu aparelhos celulares de populares que estavam nas proximidades.

A equipe da DENARC estava realizando investigações rotineiras e resolveu abordar o indivíduo, que estava em situação suspeita e pilotando em alta velocidade. Na oportunidade, ele estava com um revólver calibre 38 e confessou os delitos, inclusive do próprio veículo que conduzia.

Ele deve responder pela pratica de atos infracionais de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.