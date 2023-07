Polícia Civil apreende adolescente por ato infracional análogo a homicídio

PC/ASSECOM

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por intermédio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente Infrator de Natal (DEA/Natal), autuou e apreendeu o adolescente autor do homicídio no bairro das Quintas, na tarde desta sexta-feira (07).

O autor do ato infracional (17 anos) e a vítima (14) participavam de um evento promovido pela escola onde ambos estudavam. Em determinado momento, o autor diz ter se sentido ameaçado pela vítima e, por esse motivo, teria corrido para dentro de sua casa, nas proximidades do local, se armado com uma faca tipo peixeira e, retornado ao local.

No retorno ao local, o adolescente abordou a vítima e, inopinadamente, começou a desferir golpes com a faca contra ela, que não reagiu às agressões e teria tentado fugir de seu algoz, sem sucesso.

A Guarda Municipal, que acompanhava o evento, foi acionada por populares e imediatamente interveio, e mesmo com a abordagem dos agentes de segurança, o autor ainda desferiu outro golpe, só se detendo quando os guardas armados deram comando para largar a faca.

Assim que garantida a segurança do local, a Guarda Municipal prestou o socorro inicial à vítima e acionou a SAMU. Ato contínuo, isolou o autor do ato infracional dentro da viatura. No entanto, houve necessidade de remover rapidamente o infrator, uma vez que a população já se agitava no sentido de promover ao seu linchamento.

Conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente Infrator, foi lavrado o correspondente auto de apreensão em flagrante e o adolescente foi encaminhado ao CASEP Metropolitano, onde ficará à disposição da Justiça, por intermédio da Vara da Infância e da Juventude.