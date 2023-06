Polícia Civil afasta policial investigado por peculato

Policiais civis do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem De Dinheiro (DECCOR LD) deram cumprimento, nesta quarta-feira (31), a um mandado de busca e apreensão em desfavor de um policial civil investigado por peculato, no bairro do Alecrim, Zona Leste de Natal.

Segundo denúncia, ele teria se apropriado do aparelho celular de um preso, custodiado na Central de Flagrantes após operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), em 04 de abril de 2023. A operação, denominada “Operação Trem Bala”, tinha como alvo a organização criminosa responsável por ataques a ônibus e repartições públicas no Estado. O suspeito preso, proprietário do celular, foi apontado como integrante desta organização.

Ademais, foi cumprido um mandado de intimação de afastamento do cargo, com o recolhimento de armamento institucional, identidade funcional, e distintivo do policial civil investigado.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.