Polícia apreende drogas e arma na residência de suspeito de furto em casa lotérica de Macau

Policiais civis da 59ª Delegacia de Polícia (DP) de Macau, com o apoio da Delegacia de Guamaré (61ª DP), da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Macau (DEAM) e da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal (DEFUR), realizaram a “Operação Final de Linha”, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, nesta quinta-feira (20). Arma, munições e drogas foram apreendidas.

A ação investiga um suspeito de furtar aproximadamente R$ 100 mil de uma casa lotérica em Macau. Além disso, foi constado que contra ele havia um mandado de prisão pendente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante as diligências, os policiais foram até a residência do suspeito localizado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, mas ele não se encontrava no local. Na ocasião, foram apreendidos porções de drogas, uma arma de fogo, munições, papelotes de entorpecentes e uma balança de precisão.

O sucesso da Operação “Final da Linha” demonstra o compromisso das forças policiais em garantir a segurança da população e combater a criminalidade com eficácia. As investigações continuam em andamento, buscando desmantelar completamente a quadrilha envolvida nos furtos e roubos na região.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.