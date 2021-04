Poeta Marcus Vinícius faz lançamento virtual neste domingo (18) de “O Auto da Mula Sem Cabeça”

O poeta, contador de histórias e professor Marcus Vinicius lança hoje, por intermédio do canal no Youtube Tenda Educacional, às 18h o seu mais novo livro infanto-juvenil “O Auto da Mula Sem Cabeça”.

O trabalho foi contemplado pela Lei de Fomento à Cultura Mauricio de Oliveira, da Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura em 2020.

Segundo o autor, o livro, que traz ilustração da artesã Carmem Ariane, “é um livro de gênero dramático baseado na narrativa popular da história da mula sem cabeça”. Inovador, as ilustrações em bordado transformam dramaturgia em imagens.

O lançamento será virtual, mas os livros, uma parte, já foram entregues previamente para que os leitores possam acompanhar o evento de hoje com a obra em mãos e possam assim de interagir com o autor.

A programação contará com a locução do ator e produtor cultural Carlindo Emanoel, entrevista com o escritor Marcus Vinicius, bate-papo com a ilustradora Carmem Ariane e conversa com o ator e diretor Augusto Pinto representando os homenageados no livro.

O livro está sendo vendido diretamente com o autor, no valor de R$ 40,00, pelo telefone (84) 99967-3341.