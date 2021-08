Poeta Jadson Lima lança pré-venda do seu segundo livro, “Dez Pés de Poesia”

O poeta de Bom Jesus/RN, Jadson Lima está com a pré-venda do seu segundo livro aberta até o final deste mês. Os 100 primeiros a adquirirem “Dez Pés de Poesia”, ganham ainda uma ecobag personalizada.

A obra contará terá entre 120 e 160 páginas, sai pelo selo da Offset Gráfica, recebeu o prefácio do poeta pauferrense Robson Renato, apresentação da poetisa Sâmia Jamylle, orelha escrita por Antonio Francisco e capa do xilogravurista Jefferson Campos.

Jadson é atualmente um dos poetas mais atuantes do Rio Grande do Norte, de uma safra recente que encanta pela forma forte com que recitam seus versos Brasil afora. Neste mesmo balaio de bons poetas se situam Manoel Cavalcante e Robson Renato, crias de Antônio Francisco, mas que estão se destacando pelos seus próprios méritos e talentos. Jadson estreou em livro com a obra “Invernia”.

A obra está sendo comercializada antecipadamente por R$ 30,00 e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 98846-5031.