POESIA – Fátima Feitosa

FÁTIMA FEITOSA é filha de agricultores, casada com Fernandes Oliveira, mãe de Louise Fernandes e Fernandes Filho. Pedagoga aposentada, escritora e psicanalista. Vice presidente da Comissão Mossoroense de Folclore (COMFOLC) e presidente da Academia Campo-grandense de Letras e Artes/Campo Grande (ACLA/CG). É autora dos livros “À Flor da Pele” (poesias) e “Presa Dentro de Mim” (prosa) e idealizadora do projeto “Um Pé de Esperança”, a ser estreado pós-pandemia.

Contato: [email protected]

MINHA INFÂNCIA

Hoje são apenas ruínas

Amontoadas ao lado de uma serra

Mas já foi casa e abrigou meu eu menina

Este foi meu chão pisado, minha terra.

Ainda vejo o juazeiro frondoso

O que abrigava meus segredos

Quando subia ao seu topo…

Recheada com meus medos.

Admiro também a bela serra

Em contraste com o céu azul

Onde minha imaginação voava solta

Olhando-a. Mas viajando norte a sul.

DANÇAR

Antes que as cortinas se fechem

Me deixe dançar saboreando a vida

Na delícia desta brisa no rosto

Ouvindo o som do mar.

Antes que o espetáculo se acabe

Me deixe, livremente, correr…

Ao encontro da felicidade plena

Com o meu desejo e o meu querer.

Antes que as pálpebras descansem

Me deixe amar, amar, amar…

A tudo e a todos, indistintamente

Viver é dádiva, me deixe cantar.

Cantar as alegrias de uma vida inteira

Aprendendo com a doida dor…

A ser melhor, a ser humano

Viver é ser do amor, um semeador.

Me deixe cantar, amar, viver plenamente…

LOUCURA

Transformo cada lágrima caída

Rolando a minha face nua…

Em palavras vivas, pulsantes

Em minha verdade, crua.

Transformo cada dor, doída

Que esmaga meu coração…

Em palavras latejante, carne viva

Em alegria, felicidade e emoção.

Transformo cada ferida aberta

Cujo remédio não há, nem cura…

Em palavras de fé, curadora

Nesta minha doce loucura.