POESIA – Aline Linhares

Aline Linhares é envolvida com a Comunicação. Trabalha há 20 anos na área, em várias frentes: Rádio, mídia impressa, TV, Agência de Comunicação e Internet.

Radialista graduada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, com especialização em Assessoria de Comunicação pela Universidade Potiguar – UnP, Apresentadora de TV, Repórter, Mestre de Cerimônia, Coordenadora de Conteúdo e Web publisher. Possui experiência profissional em várias órgãos e empresas do Estado.

Rádios: Sal da Terra 90.1 FM (locutora); Difusora AM (repórter e locutora); Resistência 93 FM (locutora); Abolição 95 FM (produtora e locutora); 105 FM Santa Clara (locutora programa institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN).

Jornais impressos: O Mossoroense (repórter); Jornal de Mossoró (repórter); Correio da Tarde (colunista interina); Gazeta do Oeste (colunista caderno TV Gazeta – coluna Aline Linhares).

Agência de Comunicação: Ideia Publicidade (mídia); AGECOM/UERN (repórter, apresentadora, locutora programa de Rádio Canal Aberto – 105 FM Santa Clara).

TV: TV Cabo Mossoró – TCM (produtora, repórter, apresentadora); Sim TV – afiliada Rede TV (repórter especial); TV Mossoró – canal local aberto (produtora, repórter, apresentadora); TV Ponta Negra – filiada SBT (produtora e repórter); UERN TV – canal universitário (apresentadora); Rede Inter TV – afiliada Rede Globo – (repórter e apresentadora do programa semanal Resenhas do RN); SUPER TV – (apresentadora do programa Tudo em Dia e repórter); FM 7 Horas – 93 FM (apresentadora).

Internet: diretora executiva do site www.alinelinhares.com.br – 15 anos de existência; diretora executiva do canal www.youtube.com/alinelinhares

SEGREDOS DO CORAÇÃO DE UM HOMEM

Ainda que ninguém se importasse

Confessaria a porcentagem de algo para você.

Há muitos anos você ocupa um espaço inacessível no meu coração.

Pelo tempo, a distância e as coisas da vida,

Transformo tudo isso em desejos de que tudo te vá bem.

Mas saiba que quando estou perto, vivo intensamente o que você me oferece.

Acredite: me faz bem te ver bem.

Saiba que você já existia antes de você saber que eu existia.

E sei que ao saber disso você será tocado profundamente.

Apesar das suas e das minhas restrições,

Tentar escrever as melhores partes da história

Não é uma tarefa difícil.

A minha imaginação flui com a mesma intensidade do que sinto.

Quem te procura sabe que vai encontrar luz e afago

E foi o que eu encontrei.

Eu jamais esquecerei do que li e vi.

Talvez eu faça um quadro com seu texto.

O tempo, ah, o tempo, criaria danos a impressão, mas não em meu coração.

Por isso posso guardar tudo naquele lugar inacessível

Que agora tem uma abertura que só eu e você podemos ver.

Você é um sonho.

E me disse muito mais do que eu merecia saber.

Esses são alguns segredos do coração de um homem.

Que ninguém deveria saber

Nem você.

Porém a vida (que engraçada ela é)

Trouxe você como uma hipótese

E revelou que os sonhos não acabam quando a gente acorda,

Pois quando abro os olhos você ainda está lá.

UM AMOR QUE NÃO SE MEDE

Vai ficar o querer,

Saudade vai doer,

Não vou esquecer,

Mas não quero atrapalhar

Nada em relação a você.

Das ausências fica a presença.

Dos doces dias, a influência.

Do que sentimos restou a resiliência.

É bonito, mas não deve.

Vai ficar escrito em nossa pele:

Aqui jaz um amor que não se mede.