PMRN realiza reunião de planejamento sobre operações em jogo entre América e Maracanã-CE

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte, através do Comando de Policiamento da Capital (CPC), realizou uma reunião na manhã desta sexta-feira 19 para apresentar o plano de operações visando a partida entre América e Maracanã-CE, que ocorrerá no próximo domingo 21, na Arena das Dunas, às 16 horas.

Além de garantir a segurança durante o jogo, a Polícia Militar também acompanhará com patrulhamento ostensivo e suporte policial uma festa organizada pelo América. O evento incluirá uma caminhada com trio elétrico, que mobilizará a torcida desde o shopping Midwal Mall até as proximidades da Rua Miguel Castro, percorrendo a Avenida Salgado Filho.

A reunião de planejamento contou com a presença do Comandante do CPC, Coronel Marinho, do Chefe de Operações do CPC, Tenente-Coronel Souto, e dos comandantes do Batalhão de Polícia de Choque, 1º e 5º Batalhão, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), Esquadrão Águia do CPRE e do subcomandante do Regimento de Polícia Montada (RPMON).

Além dos representantes da Polícia Militar, estiveram presentes o Gerente de Operações do América SAF, Antônio Netto, e representantes da Guarda Municipal de Natal, STTU, SEMSUR e Polícia Rodoviária Federal (PRF).