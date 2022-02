PMM deverá prestar contas dos recursos destinados para o castramóvel

O vereador Pablo Aires (PSB) obteve ganho de causa na Justiça, com sentença divulgada na última sexta-feira (04/01), para que a Prefeitura de Mossoró repasse informações sobre os recursos e sobre a compra do castramóvel, solicitadas pelo mandato.

As informações foram divulgadas pelo Blog Saulo Vale. Segundo o vereador, em 2021 o mandato encaminhou 25 requerimentos com pedido de informação à Prefeitura, mas apenas três foram respondidos.

A partir da decisão da Justiça, agora a Prefeitura de Mossoró terá um prazo de 30 dias para o cumprimento da sentença e sob a pena de pagar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

A emenda parlamentar para compra do castramóvel é da deputada estadual Isolda Dantas (PT), no valor de R$ 145 mil. “Aqui em Mossoró, uma emenda no valor de R$145 mil, da deputada Isolda está há 01 ano nos cofres da prefeitura esperando fazer cumprir a promessa que o então candidato Allyson se apropriava na campanha eleitoral. A revolta com tamanha negligência se acentua toda vez que presenciamos gatas e cadelas grávidas espalhadas pelas ruas e vielas da nossa cidade”, informou o vereador em suas redes sociais.