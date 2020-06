PM fecha bar em Mossoró por descumprir Decreto contra COVID-19

Na noite desse domingo (31), policiais militares do 12° Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação na cidade de Mossoró, Região Oeste do Estado, que culminou com o fechamento de um bar e a prisão dos proprietários por descumprimento aos termos dos Decretos Estaduais que combate o Coronavírus no Rio Grande do Norte.

Os militares de serviço ordinário do 12° BPM, juntamente com os policiais do 3° Pelotão de Proteção Ambiental e do Grupo Tático Operacional receberam a informação que estava havendo aglomeração de pessoas em um estabelecimento comercial de venda de bebidas alcoólicas no bairro Bom Jesus, em Mossoró.

No local, os policiais constataram a veracidade da informação, constatando a presença de cerca de 200 pessoas no referido estabelecimento, descumprindo determinação do poder público estadual e municipal que visa impedir a propagação do novo Coronavírus no Estado.

Com a constatação do ilícito penal de infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa, os policiais determinaram o fechamento do referido estabelecimento e efetuaram a prisão dos proprietários do bar, conduzindo-os à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimentos e realização dos procedimentos legais.

A Polícia Militar lembra que há diversos crimes que podem ser autuados aqueles que desobedecerem a determinação do Poder Público quanto ao isolamento, entre eles encontra-se o previsto no art. 268 do Código Penal, que estabelece a detenção de um mês a um ano, e multa.

Assecom/PMRN