PM apreende rojões e drogas com 20 torcedores em Mossoró

A Polícia Militar, através da Força Tática do 2º Batalhão, recebeu denúncia de que 20 torcedores de futebol estariam armados, nesta quarta-feira 17, em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A equipe fez buscas e constatou a veracidade. Vários materiais ilícitos foram apreendidos.

O caso foi registrado por volta das 19 horas, na avenida Rio Branco. Foi feita a abordagem dos torcedores suspeitos e os PMs encontraram: soco inglês, triturador plástico, pacote de seda, dois canivetes, tesoura, duas trouxinhas de maconha, três rojões e bastão de madeira.

Os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Plantão e podem responder pelos crimes de associação criminosa e Consumo pessoal de drogas.