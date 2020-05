Pleno do TRT-RN decide prorrogar concurso para servidores por mais dois anos

Aconteceram nesta quinta-feira (7) as primeiras sessões telepresenciais do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª (Região). Em uma delas, de caráter administrativo, foi decidida a prorrogação do concurso em vigor para servidores da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte por mais dois anos.

Durante a sessão administrativa, os desembargadores analisaram três processos, que foram aprovados à unanimidade: a prorrogação da validade do concurso por mais dois anos, a suspensão da contagem do seu prazo durante o período da pandemia do novo coronavírus e a possibilidade de haver julgamentos telepresenciais já a partir da próxima semana, inclusive com sustentações orais.

Pela tela do seu computador, no escritório de casa, o desembargador Bento Herculano Duarte Neto presidiu a sessão. De suas casas, presentes todos os desembargadores do TRT-RN, que puderam discutir os temas e pronunciar os seus votos.

Na pauta da sessão judicial, que contou com o representante do Ministério Público do Trabalho (MPT), foram julgados mais de 70 processos.

“Em tempos de pandemia do novo coronavírus, nosso trabalho não pode parar e a tecnologia da informação tem sido uma forte aliada da Justiça do Trabalho, inclusive na realização de sessões virtuais de julgamento”, destaca o presidente Bento Herculano.

Além do Pleno, o TRT-RN também vem realizando sessões virtuais de suas duas turmas de julgamento.