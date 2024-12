Câmara de Mossoró: Plenário envia para Comissão novas emendas à LOA

Na sessão de hoje (3), o Plenário da Câmara Municipal de Mossoró despachou à Comissão de Orçamento Finanças e Contabilidade (COFC) as 24 novas emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

Vereadores e vereadoras apresentaram as novas emendas, em prazo reaberto com essa finalidade, entre os dias 13 e 22 de novembro, em razão do envio à Câmara pela Prefeitura da Mensagem Modificativa n° 01/2024.

Essa Mensagem alterou todos os anexos e parte textual do projeto da LOA, que é o orçamento anual da Prefeitura. Para 2025, o projeto estima a receita em R$ 1 bilhão, 382 milhões e 977 mil e fixa a despesa em igual valor.

O primeiro prazo de emendas terminou dia 18 de outubro, com o envio de 310 delas. Com as novas, somam-se 334 emendas à LOA. A Comissão de Orçamento pode se reunir ainda esta semana para deliberar sobre as novas emendas.

Articulações em andamento, porém ainda pendentes de confirmação, projetam para a próxima semana a votação do projeto da LOA em dois turnos e a conclusão da análise orçamentária, com a votação da redação final, até o próximo dia 17.