Plenário aprova projeto da LOA 2024 em segundo turno

Comunicação CMM

Com 20 votos favoráveis, o plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou, nesta quarta (8), a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024, em segundo turno. No último dia 31, a Casa aprovara o projeto, em primeira votação, com 321 emendas.

A LOA estima receita e fixa despesa para a Prefeitura de Mossoró no ano. Na Câmara, tramita na forma do Projeto de Lei do Executivo n° 68/2023. A proposta estima o Orçamento do Município para 2024 em R$ 1 bilhão e 141 milhões.

Com a aprovação em segundo turno, o Projeto de Lei n° 68/2023 foi despachado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade (COFC). Cabe à COFC produzir a redação final, para inserção ao texto das 321 emendas.

Essa redação final, última etapa da análise na Câmara, está prevista para ser lida terça-feira (14). Feito isso, o Legislativo devolverá o projeto à Prefeitura para que se torne lei, mediante sanção e publicação no Diário Oficial de Mossoró (DOM).