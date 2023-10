Plenária do PT marca lançamento de pré-candidatura de Isolda à Prefeitura de Mossoró

Aconteceu na manhã deste sábado, 28, no Hotel Villa Oeste, a Plenária Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mossoró.

O ponto alto do evento foi o lançamento da pré -candidatura da deputada estadual Isolda Dantas à Prefeitura de Mossoró nas eleições de 2024.

Em sua fala, Pablo ressaltou que um privilégio da democracia é a possibilidade de rever as decisões. ” Fomos enganados em 2020, mas temos a democracia ao nosso lado para revermos nossas decisões e mudarmos”, disse.

Já a vereadora petista Marleide Cunha conclamou o povo para derrotar a extrema direita como fez no país. ” Assim como fizemos no Brasil, vamos trazer para Mossoró um projeto de sociedade onde o povo seja respeitado com atitudes democráticas e solidárias”, asseverou.

Reconduzida à Presidência do partido e pré candidata a prefeita, Isolda chamou atenção para o diálogo, no sentido de construir uma frente ampla que pense na melhoria da qualidade de vida do povo de Mossoró.

Mais inflamado, o vereador Omar Nogueira disse que os mossoroenses precisam retomar a cidade de quem ele chama de “ditador”. ” Todos os servidores estão sentindo na pele a perseguição desse prefeito ditador”, falou Omar.

Presentes no evento, os deputados Francisco do PT e Fernando Mineiro, os vereadores Pablo Aires, Marleide Cunha e Omar Nogueira, além de outras lideranças da cidade e filiados do PTr, representantes dos partidos da Federação, como lideranças do PCdoB e PV.