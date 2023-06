Plantios de algodão na zona rural de Tibau recebem visita da Empresa VERT, Rede Xique Xique e EMATER.

Na manhã desta última quarta-feira (30), os plantios de algodão das zonas rurais de Lagoa de Salsa e Vila Nova receberam a visita das organizações de apoio ao desenvolvimento agrícola, com o apoio da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

A visita faz parte da iniciativa do programa do governo do estado, o Projeto Algodão Agroecológico Potiguar que em parceria com a Prefeitura Municipal de Tibau, tem o objetivo desenvolver a produção agrícola nas regiões mais distantes, que vem atuando na região desde o início deste ano, e além do algodão também foi feita a entrega de sementes, como as de feijão e fava branca.

Estes produtores estão passando pelo processo de certificação participativa, o plantio do algodão já é uma cultura antiga, e está sendo o resgate, pois é muito importante para as famílias, o seu plantio já fez parte da economia da agricultura familiar no município de Tibau, e esta parceria é de grande importância para uma construção coletiva de um método de agrega valores os saberes dos agricultores do nosso município.