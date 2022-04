Plantas solares da Voltalia começam a gerar os primeiros megawatts no Rio Grande do Norte

A Voltalia, empresa produtora de energia renovável e prestadora de serviços, anunciou nesta terça-feira, 19, que as usinas Solar Serra do Mel 1 (SSM 1) e Solar Serra do Mel 2 (SSM 2) começaram a produzir os primeiros megawatts. Juntas, elas somam 320 MW de capacidade instalada e geram energia suficiente para abastecer mais de 400 mil residências.

As plantas fazem parte do Cluster Serra Branca, maior complexo eólico e solar da Voltalia no mundo, que possui capacidade total de 2,4 GW e conta com diversos parques eólicos em operação e centenas de megawatts em desenvolvimento.

Aproximadamente 540 mil painéis fotovoltaicos foram instalados no cluster, ocupando uma área de 578 hectares. A previsão é de que a operação atinja 100% da capacidade ainda no primeiro semestre de 2022.

“Esse é um grande marco para a Voltalia no país. Estamos gerando os megawatts iniciais na primeira grande planta solar da Voltalia no Brasil e o maior projeto solar da empresa no mundo. Para nós, significa que estamos no caminho certo, já que anunciamos também no início de março a construção do Solar Serra do Mel de 3 a 6, que elevará para 80% nossa capacidade de operação do potencial total do cluster, comemora Robert Klein, CEO da Voltalia no Brasil.

O projeto SSM 1&2 possui contratos privados de venda de energia de longo prazo firmados. Para Sebastien Clerc, CEO da Voltalia, o objetivo foi alcançado com um início de produção ocorrendo antes do esperado.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar o comissionamento do SSM1&2. A sinergia das duas fontes – solar e eólica -, além da estrutura já desenvolvida na região, deixa nosso projeto ainda mais atrativo para conquistar novos negócios e posiciona a Voltalia como um dos maiores players globais de energia renovável”, diz o executivo.

Serra Branca é um cluster híbrido e está localizado entre os municípios de Areia Branca e Serra do Mel, região conhecida por concentrar ótimas condições eólicas e solares no estado. O objetivo da Voltalia na região é maximizar a produção de energia com a sinergia das duas fontes, visando desenvolver projetos mais competitivos no mercado.

A energia limpa produzida pelo complexo solar é responsável pela redução da emissão de quase 126 mil toneladas de CO2 por ano. Assim, a Voltalia contribui com o papel fundamental que a energia renovável desempenha no combate às alterações climáticas e no melhor acesso à energia, aproveitando ao máximo e de forma sustentável os recursos do planeta.