Plano para roubar milhões de Schumacher é revelado; suspeitos são presos

Dois homens foram presos ao tentarem chantagear a família do ex-piloto Michael Schumacher, revelou o jornal alemão Bild. Acusados de tentativa de extorsão, os dois homens foram presos nessa quinta-feira (20) e levados ao tribunal de Wuppertal, cidade na Alemanha. Por respeito às vítimas, a Justiça deu poucas informações sobre o caso.

Outro caso semelhante havia acontecido em 2017, quando o pintor Hüseyin B. foi preso por tentar chantagear a família do piloto. O acusado acabou por ser condenado por tentativa de extorsão. Ele passou por um ano e nove meses de liberdade condicional, recebeu uma multa de 4,5 mil euros e teve que fazer 50 horas de serviço comunitário.

Acidente de Schumacher

Dezembro de 2013: estava com o filho Mick, perto de Méribel, uma estação de esqui na França. O alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra;

Março de 2014: de acordo com a BBC, após “pequenos e bons sinais”, ele foi gradualmente sendo retirado do estado de coma. Três meses depois, em junho, Schumacher foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o hospital de Lausanne, na Suíça;

Outubro de 2014: Schumacher saiu do hospital suíço para sua casa, na comuna de Gland, também na Suíça. Segundo o The Telegraph, jornal inglês, o piloto estava numa cadeira de rodas e com problemas de memória;

Maio de 2015: Sabine Kehm, empresária e porta-voz de Schumacher, afirmou que o atleta tinha pequenas melhoras considerando a gravidade do acidente sofrido;

Setembro de 2016: mais de um ano depois da última atualização, Felix Dahm, advogado de Schumacher, disse numa sessão em tribunal que o piloto não consegue caminhar;

Setembro de 2019: o jornal Le Parisien, da França, noticiou a entrada de Schumacher num hospital em Paris para tratamento cardiovascular. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Phillippe Menasché e sondou-se a possibilidade de Schumacher passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica disse que o alemão estava “consciente”.